Gloednieuw vuurwerk bij echte lancering Disney Plus

Acteur Pedro Pascal: „Opeens zie je jezelf in dat pak, en realiseer je je dat je naar die fantasie kijkt. Dat was zo supertof."

Hoewel Nederlandse kijkers al twee maanden van Disney Plus kunnen genieten, is het lekkerste voor de officiële lancering bewaard. De grootste, en duurste, lancering op de streamingdienst is die van Star wars-serie The Mandalorian.