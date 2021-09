Premium Het beste van De Telegraaf

'How beautiful life can be' doet denken aan The Smiths

— Titel: How beautiful life can be — Artiest: The Lathums

Door Bart Wijlaars

Zo’n pandemie kan slecht uitkomen als je als indieband net aan je opmars bezig bent. Twee jaar geleden viel de naam The Lathums voor het eerst. Ofwel: een vierkoppig gezelschap uit Manchester dat een mix genoemd wordt tussen The Smiths en Arctic Monkeys. Maar eigenlijk is het die referentie aan eerstgenoemde die het opvallendst is.