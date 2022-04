Jane Fonda is niet bang voor de dood

Wel grapte de activiste dat ze niet altijd even blij is met de lichamelijke toestand die bij een bepaalde leeftijd komt kijken. „Wat me wel dwarszit, is dat mijn lichaam niet meer echt dat van mij is. Mijn knieën zijn niet de mijne, mijn heupen zijn niet van mij, mijn schouder is niet van mezelf.”

Fonda was samen met Lily Tomlin (82) te gast om het laatste seizoen van hun comedy Grace And Frankie te promoten. De dames waren het erover eens dat ze zich gelukkig mogen prijzen dat ze hun vak nog kunnen uitvoeren. Fonda: „We leven nog en we zijn relatief gezond op hogere leeftijd. Het feit dat ik nog leef en werk, wow!” Dat ze zo actief blijft, zorgt er ook voor dat de actrice zich minder oud voelt. „Weet je, je kunt heel oud zijn op je 60e, en je kunt heel jong zijn op je 85e.”