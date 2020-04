Martin Garrix vermaakt ruim 1 miljoen mensen met dakoptreden

De politie hield een oogje in het zeil om te kijken of er geen samenscholingen bij zijn woning plaatsvonden, maar er zijn geen meldingen binnengekomen, zei een woordvoerder.„Mijn goede vrienden van de Nederlandse politie kwamen langs om te kijken of ik geen feest ga geven op mijn rooftop. Ze hadden de aankondiging gezien”, schreef de dj aan de miljoenen volgers van zijn sociale media-kanalen.

In de beelden van het optreden was niemand te zien en alles verliep dan ook zonder incidenten. De set werd via Facebook en YouTube uitgezonden. Wel begon de uitzending twee uur later dan gepland vanwege technische problemen.