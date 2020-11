Jeroen Pauw heeft vertrouwen in nieuwe tv-show: ’Het programma is goed’

„Nee, dat doet het niet”, antwoordde Jeroen toen hem werd gevraagd zich voor te stellen dat het programma slecht zou scoren. „Dat is net zoiets als zeggen dat je morgen als vrouw wakker wordt. Dat is niet zo.”

Qua kijkcijferaantallen weet de presentator het niet goed. „Maar dat maakt me ook niet zo heel veel uit. Ik heb eigenlijk nooit gemerkt dat dat een kwestie is geweest. Voor mezelf niet en ook niet voor dit programma”, zegt hij. „Ik bedoel dit niet arrogant, maar de uitzending die wij voor vanavond hebben gemaakt is gewoon een goede uitzending. Dat weet ik. Ik zat er goed in. Het zijn mooie gasten die mooie verhalen vertellen met een kop, staart en middenstuk.”

De eerste uitzending wordt zondagavond uitgezonden. „Misschien kijken er vanavond 500.000 mensen naar. Dan zou ik denken: fantastisch. Misschien kijken er 700.000. Dan denk ik: goh best veel. Maar het programma is goed.”