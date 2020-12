Kroonprins van Dubai werkt zich in het zweet met Cristiano Ronaldo

Voetbal

Vijf Nederlanders in top 100 beste voetballers

In de top 100 van beste voetballers in 2020 die The Guardian heeft samengesteld prijken vijf Nederlanders. De Engelse krant heeft Virgil van Dijk op de 10e plek gezet. De verdediger van Liverpool en het Nederlands elftal, vorig jaar nog tweede, is daarmee de hoogst genoteerde Nederlander.