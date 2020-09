Zanger Hanson wordt voor zevende keer vader

Baby nummer 7 was niet gepland, zo laat Taylor weten in een post op Instagram. „De beste vorm van onverwacht. Nummer zeven komt in december”, schrijft hij daar bij een foto waarop hij met zijn vrouw door de natuur wandelt.

Taylor, die met zijn broers Isaac en Zac in 1997 een wereldhit scoorde met MMMBop, trouwde in 2002 met Natalie. Ze zijn al ouders van Jordan (17), Penelope (15), River (14), Viggo (11), Wilhelmina (7) en Indy, die rond de geboorte van hun nieuwe spruit zijn tweede verjaardag zal vieren.