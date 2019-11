Braziliaanse president haalt uit naar Leonardo DiCaprio

Ⓒ Hollandse Hoogte

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft wel een idee wat de oorzaak is van een aantal van de branden in het Amazonegebied. Bolsonaro geeft Leonardo DiCaprio de schuld van het doneren aan goede doelen die in zijn ogen verantwoordelijk zijn voor een paar van de branden. „DiCaprio is een toffe gast, hè? Een beetje geld doneren om de Amazone in brand te zetten”, zei de president vrijdag volgens verschillende Amerikaanse media.