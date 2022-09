Zieke Jane Fonda voelt zich ’sterk’ na chemotherapie

„Dit is niet de eerste keer dat ik met kanker te maken heb”, schrijft Fonda op haar blog. „Ik heb borstkanker gehad, een borstamputatie gehad en ik ben er goed doorheen gekomen en dat zal ik weer doen.”

De actrice is dankbaar voor alle ’liefde en steun’ die ze heeft gekregen. Ze herhaalt in haar blog dat ze zich bewust is van het feit dat niet iedereen de toegang heeft tot de ’topbehandeling’ die zij momenteel krijgt. „Dat is niet eerlijk en ik blijf vechten voor gelijke kwaliteitszorg voor iedereen.”