Cas Jansen bijna hersteld van zwaar fietsongeluk: ’Voelt als een overwinning’

Zijn tanden zijn „weer helemaal heel”, zegt hij in een video die hij deelt, waarbij hij zijn gebit aan de camera toont. „Het voelt echt als een overwinning, na twee maanden is het nu helemaal hersteld.” Bij het bericht schrijft hij dat hij deze periode nu kan afsluiten. „Dat is geweldig!”

Het ongeluk, waarbij hij met „een hele harde klap” met zijn hoofd op het asfalt viel, deed zijn leven „behoorlijk opschudden”, schrijft hij bij de video. „Een gebroken kaak, kin, hand en veel tandenongemak deed me ruw beseffen hoe kwetsbaar we zijn.” Maar hij is dankbaar dat zijn lichaam zich zo goed heeft weten te herstellen, Ook bedankt hij „alle buitengewoon kundige artsen, verpleging en tandspecialisten.” Daarnaast is hij ook dankbaar voor „alle lieverds om mij heen, en al die talloze lieve berichten en steun die ik heb ontvangen!”

De acteur is sinds half mei niet meer te zien in Goede Tijden Slechte Tijden. Zijn rol als Julian Verduyn werd overgenomen door Wouter Zweers. „Afgelopen weekend zijn wij opgeschrikt door het nieuws dat Cas Jansen een fietsongeluk heeft gehad, waarbij hij zeer ongelukkig terecht is gekomen”, zeiden de makers van de RTL 4-soap destijds. „Inmiddels is hij geopereerd aan zijn verwondingen en is hij weer thuis bij zijn gezin waar hij komende periode in alle rust zal moeten herstellen.”