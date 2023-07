Premium Het beste van De Telegraaf

Kookshow van Shirma Rouse is ode aan mama’s keuken

Door Daphne van Rossum

Koken heeft Shirma met de paplepel ingegoten gekregen. Ⓒ 24kitchen

Vlak voor ze de rotiplaat gaat maken belt ze vanuit de studiokeuken haar moeder via Facetime. Vindt mama dat de kipcurry goed genoeg pruttelt? Haar moeder knikt tevreden. Ere wie ere toekomt, zonder haar mama was Shirma Rouse nooit de ster in de keuken geworden die ze nu is.