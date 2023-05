Arnold Schwarzenegger moest ontbijt verdienen: ’Eerst workout’

Arnold Schwarzenegger is al van kleins af aan gewend om zijn dag te beginnen met een workout. Dat zegt de 75-jarige acteur in gesprek met ET Online. In het gesprek vertelt Schwarzenegger dat hij in zijn jeugd zijn ontbijt moest verdienen van zijn vader. „Ik moest dan tweehonderd sit-ups en push-ups doen. Zo ben ik opgegroeid”, zegt hij.