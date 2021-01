Blake Lively onzeker over lichaam na derde kind

Blake blikt in haar Instagram Stories terug op toen ze vorig jaar januari te gast was in de talkshow van Jimmy Fallon. De actrice, die drie maanden ervoor was bevallen, kon naar eigen zeggen geen goede outfit vinden omdat merken en winkels niets voor haar hadden. „Het is geen goede boodschap voor vrouwen wanneer hun lichamen niet passen in wat merken aanbieden”, schrijft Blake, die drie kinderen heeft met Ryan Reynolds.

De actrice omschrijft het als vervreemdend en verwarrend. „Ik zou willen dat ik me net zo zelfverzekerd voelde als nu, een jaar later. Dat lichaam heeft me een baby gegeven en produceerde al het voedsel van die baby. Wat een prachtig wonder. Maar in plaats van dat ik me trots voelde, voelde ik me onzeker. Alleen maar omdat ik niet in kleren paste. Hoe suf is dat in retrospect.”

Blake is daarom blij dat influencers als Katie Sturino modemerken oproepen een bredere selectie van maten aan te bieden. „Ze herinnert me eraan dat we allemaal aan de merken waarvan we houden kunnen vragen om het beter te doen.”