’Cher (76) vult imposante datelijst aan met 40 jaar jongere producer’

Sterren

Christina Applegate waarschuwt: ’Ik ben 20 kilo aangekomen’

Christina Applegate kan niet en zal ook nooit accepteren dat ze is gediagnosticeerd met multiple sclerose, ofwel MS. In een interview met The New York Times zegt de vijftigjarige actrice dat ze baalt en boos is dat ze met de aandoening kampt.