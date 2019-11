Gerard Joling bijna opgestapt bij TOPPERS

Het had weinig gescheeld of René Froger, Jan Smit en Jeroen van der Boom hadden hun Toppers-concerten moeten doen zonder Gerard Joling. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het heeft weinig gescheeld of GERARD JOLING was opgestapt bij feestformatie DE TOPPERS. PRIVÉ hoort dat er achter de schermen, niet voor het eerst, grote spanningen waren over eigen shows en concertdata. Inmiddels lijkt het erop dat de groep rond ’oppertopper’ RENÉ FROGER de gelederen weer heeft gesloten...