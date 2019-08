Aaron Carter onder vuur om ’grap’ asielhondje

Aaron reageerde vervolgens boos op Twitter: „Ik vind het ongelooflijk dat ik me hierover moet verdedigen. Ik heb heel veel asielhonden gered en een goed huis voor hen gevonden. Wat ik in mijn video zei was een geintje. Ik zou nooit een hond adopteren om hem daarna door te verkopen. Ik ben een goed persoon en verdien respect.” De zanger, die jarenlang kampte met een drugsverslaving, zegt tegenwoordig 3 miljoen dollar per jaar te verdienen en het geld dus niet nodig te hebben. Ook waarschuwt hij dat hij mensen die zijn goede naam door het slijk halen flink gaat aanpakken.

Het asiel heeft zich ook in de strijd gemengd, omdat het verboden is een geadopteerde hond aan derden door te verkopen. Indien een eigenaar niet meer in staat is om voor de hond te zorgen, moet het beestje teruggebracht worden naar het asiel waar het vandaan komt. Op hun Instagrampagina laten ze weten ’de zaak te onderzoeken’.