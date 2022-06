OINTB-actrice Laura Prepon: abortus heeft mijn leven gered

„Een van de ergste dagen uit mijn leven was toen ik het besluit nam om mijn zwangerschap in het tweede trimester af te breken”, schrijft Laura, die in de Netflix-serie de rol van Alex Vause speelt. „De hartverscheurende waarheid was dat we erachter kwamen dat ons kindje het niet zou overleven en dat mijn leven ook in gevaar zou komen. We konden toen zelf de keuze maken.”

Een meerderheid van het Amerikaanse Hooggerechtshof besloot vrijdag dat de uitspraak in de zaak Roe vs. Wade, die het recht op abortus vastlegt, wordt verworpen. Met de nieuwe wetgeving mogen staten zelf bepalen of een abortus daar is toegestaan of niet. „Iedereen heeft een eigen verhaal als het aankomt op dit onderwerp en ik leef met iedereen mee die voor deze moeilijke keuze komt te staan”, aldus Laura. „Ik bid voor ons allemaal, dat we samen door deze uitdagende tijd komen en de zeggenschap over ons eigen lichaam terugkrijgen.”