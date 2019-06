’Irina geeft Bradley de bons’

Russisch topmodel Irina Shayk zou inmiddels weg zijn bij de vader van hun tweejarige dochtertje. Ⓒ BSR Agency

Het Russische topmodel IRINA SHAYK heeft volgens internationale media haar koffers gepakt, de echtelijke sponde verlaten en zo haar man BRADLEY COOPER in zijn eentje achtergelaten in hun imposante woning in Los Angeles. Ze zou niet alleen vertrokken zijn, maar ook hun tweejarige dochtertje LEA DE SEINE hebben meegenomen.