Bert: ik was op zoek naar een bedpartner, geen B&B-partner

’Ik dacht: ik kan toch geen seks hebben, dus niemand wil mij’

Geen vagina is gelijk, maar sommige zijn echt anders dan anders. Bijvoorbeeld door vaginisme, vulvakanker of lichen sclerosus. Openheid hierover is belangrijk, vindt ook Rianne Treffers (32). Zij werd geboren met het MRKH-syndroom: ze heeft geen baarmoeder en alleen een kleine inkeping als vagina. Z...