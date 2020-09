Pamela Anderson: ’Kunstcollectie hoort bij sexy leven’

„Pop-art is onverschrokken en authentiek. Ik kan er eindeloos over praten tot de zon opkomt en zeg altijd dat artiesten de vrijheidsstrijders van de wereld zijn”, vertelt Pamela Anderson aan de Financial Times. „Ik denk dat artiesten de verantwoordelijk hebben om te praten over de toestand in de wereld. Ze mogen zich niet druk maken om wat mensen denken”, vervolgt ze.

„Er zijn al genoeg politiek correcte dingen waar we tegenwoordig rekening mee moeten houden en het is heel verfrissend als er mensen zijn die zich uitspreken. Het gaat ook om gevoel voor humor. Laatst nog stuurde iemand me een plaatje met daarop de tekst: ’Pamdemic... You can’t flatten her curve’.”

Pamela heeft inmiddels werk van Ed Ruscha, Richard Prince en David LaChapelle. Ze hoopt ooit nog een Warhol in huis te halen. „Ik koop geen kunst als investering. Al mijn kunst wordt getoond. Ik geloof er echt in om het te delen... Ik weet het niet, het is gewoon onderdeel van een sexy leven leiden.”