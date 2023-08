Zus Sandra Bullock prijst actrice na zorg voor zieke partner

„Ik ben ervan overtuigd dat Bry de beste visstek in de hemel heeft gevonden en zijn aas al aan het uitwerpen is in ruisende rivieren vol zalm”, stelt Gesine. „ALS is een wrede ziekte, maar er is enige troost in de wetenschap dat hij de beste verzorgers had in mijn geweldige zus en de groep verpleegkundigen die ze had samengesteld en haar hielpen om voor hem te zorgen in hun huis.”

Maandag werd bekend dat Randall afgelopen weekeinde op 57-jarige leeftijd is overleden aan ALS. Hij en Bullock, die sinds 2015 een relatie hadden, hielden de ziekte geheim.