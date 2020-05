Miljuschka Witzenhausen elke dag bang moeder te verliezen

„Dit jaar hebben veel mensen door de quarantaine ervaren hoe het is om niet naar je moeder te kunnen”, begint Miljuschka (34) haar post. „Helaas zitten mijn moeder en ik al jaren in deze situatie. Maar ook daar geldt: we zitten in elkaars hart. Mama je hebt me alles geleerd. Ik hou van je. Ben nog steeds bang iedere dag je plotseling kwijt te raken door de keuze die we hebben moeten maken.”

Ze vervolgt: „Maar boven alles ben ik trots op je en dankbaar voor de momenten die we delen.” In juli vertelde ze in een interview met De Volkskrant nog dat ze weigert in angst te leven en vrij nuchter omgaat met de constante dreiging dat haar of haar moeder Astrid Holleeder iets wordt aangedaan door oom Willem Holleeder.

In dezelfde post staat de presentatrice ook stil bij het feit dat ze zelf moeder is. „Het heeft me het mooiste gegeven in het leven”, schrijft ze. „Ze geven je onmetelijke kracht en doorzettingsvermogen. Ze leren je opnieuw kijken met verwondering naar alles waardoor de wereld opnieuw opengaat. Ze dwingen een verlangzaming van het leven af die ik magisch vind.”

Maar Moederdag zal ze dit jaar zonder haar kinderen moeten beleven. „Vandaag ben ik helaas niet met ze samen. Want ook dat hoort bij modern moederschap. Ze zijn bij hun vader. Maar in hun en mijn hart zijn we altijd samen.”