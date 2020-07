Barry Atsma: ’Harde mannenseks uit Brokeback Mountain, heel opwindend’

Het is zijn favoriete seksscène, vertelt hij aan het blad. „Mijn favoriete seksscène is de heel harde mannenseks uit Brokeback Mountain. Heel opwindend, op een bepaalde manier. Ik ben zelf van de vrouwen, maar ik vond het zeldzaam goed gedaan.”

Ook beoordeelt hij andere films en programma’s in het interview. Zo vindt hij de film Dunkirk, die destijds aardig wat lof kreeg, de meest overschatte film. „Lompe film vind ik dat. Doet geen recht aan de geschiedenis. Niet goed gespeeld. Maar ik heb ook echt problemen met Hans Zimmer, de componist. Bij Interstellar had ik ook al een groot probleem met de muziek van die Zimmer, maar hij wist die fenomenale film niet te verneuken. Met Dunkirk lukte hem dat wel.”

Zijn favoriete liefdesscène blijkt uit de Titanic, Atsma vindt Brad Pitt ’f*cking fantastisch’ en - naast zijn eigen vrouw Noortje Herlaar - is Georgina Verbaan zijn favoriete Nederlandse actrice. „Ze is een enorm slimme, grappige actrice.” Volgens Barry Atsma wordt zij ondergewaardeerd. „Wat volkomen onterecht is, want ze is zeldzaam getalenteerd. Er zijn maar heel weinig mensen die drama en comedy zo mooi in elkaar weten te vlechten.”