Ed Sheeran ziet optreden halftime-show Super Bowl niet zitten

Volgens Sheeran liepen er een tijdje geleden wel gesprekken over een optreden tijdens de halftime-show. „Volgens mij was het toen Coldplay de show deed. Ik zou dan misschien een liedje, Thinking Out Loud spelen. En ik denk dat dat de enige manier zou zijn voor mij, als ik iemand anders zou joinen”, vertelde de Britse artiest. Coldplay verzorgde de grootse show in 2016.

Sheeran denkt dat het optreden in de halftime-show meer iets voor Amerikaanse artiesten is. „Ik heb er niet voldoende pit voor”, aldus Sheeran. „Ik ben niet zoals die artiesten die geweldige performances geven. Ik heb geen dansers op het podium, ik heb geen vuurwerk en bla bla bla. Ik kan het gewoon niet, want ik ben het niet. Ik denk ook niet dat iemand wil dat ik de Super Bowl doe.”

Dit jaar verzorgde Rihanna de halftime-show.