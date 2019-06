’Bow Wow besteelt 50 Cent in stripclub’

Hoewel 50 Cent dus volop met geld aan het strooien was, was de rapper niet blij met de hoeveelheid biljetten die rapper Bow Wow pakte. Curtis James Jackson, zoals 50 Cent in het echt heet, beschuldigt Bow Wow er dan ook van dat hij duizend dollar van hem zou hebben gestolen.

Curtis deelt op Instagram zijn frustratie. „Oh shit, Bow Wow heeft het geld mee naar huis genomen. Pak hem voordat ik hem wat aandoe”, schrijft hij bij een video van een flink pak geld. Ook deelt hij een video van de sfeer in de stripclub en de stapels geld die klaarliggen om aan de strippers te geven. „Waarom gooi je dat geld niet naar de danseressen. Beter geef je mijn geld voor maandag terug!”

Bow Wow neemt de beschuldigingen niet al te serieus en reageert eveneens in een video waarin hij grapt dat hij ’het geld en de b*tches heeft gepakt voordat hij het kon doen’.