Monica Geuze: ’Spanningen met Lars nog altijd hoog’

De presentatrice vertelt aan Grazia: „Op zich gaat het wel goed; ik ben nu oke met de situatie, dat was ik een tijdje niet. Ik merk wel dat de spanningen nog altijd hoog liggen. Lars en ik trappen soms op elkaars tenen als we alles in goede banen proberen te leiden.”

Hoewel de twee exen nu regelmatig contact hebben, betekent dat niet automatisch dat het altijd even soepel loopt. „Maar ik merk ook dat sommige dingen, die hij goed bedoelt, ineens in het verkeerde keelgat kunnen schieten, omdat de emoties nog hoog zitten”, aldus Monica.

Monica maakte in november in haar vlog bekend dat de twee een punt achter hun relatie hebben gezet. Naar eigen zeggen waren ze goed uit elkaar gegaan. „Hij zal altijd de vader van Zara-Lizzy blijven en voor mij is het daarom echt het belangrijkste om oké te zijn met elkaar.”

Onlangs was in haar vlog te zien dat ze de tattoo die ze samen met Lars heeft genomen, laat weg laseren.