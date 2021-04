Pip Pellens en Pim Wessels in het geheim getrouwd

„Oh ja, we did this”, schrijft de actrice onder een foto waarop het stel zoenend te zien is. Pip draagt een wit jurkje en heeft een wit boeket vast. Pim is gekleed in een net pak.

Op Instagram is ook nog een foto te zien van Pips jurk. Die heeft ze zelf ontworpen. Pip en Pim zijn beide acteurs en hebben elkaar leren toen ze samen in de jeugdmusical ’Lover of Loser’ speelden.