Caitlyn Jenner: uit de kast komen als transvrouw gemakkelijker dan politieke kleur bekennen

„Het was moeilijker om mijn familie te vertellen dat ik aan de slag wil als Republikeinse gouverneur dan uit de kast komen als transvrouw”, aldus Jenner, die onder meer het idee van een muur op de grens van Amerika en Mexico uitgesproken steunt. Ze hoopt voornamelijk op meer aandacht van Kim Kardashian, die bezig is met haar rechtenstudie en stage loopt bij een advocatenkantoor. „Als ik eenmaal gouverneur ben, sta ik open voor haar ideeën over hervormingen van het rechtssysteem.”

Jenner wil de Democratische gouverneur Gavin Newsom opvolgen. In een verklaring bij de aankondiging van haar kandidatuur vertelde Jenner dat ’Sacramento een eerlijke leider met een duidelijke visie nodig heeft’. Sacramento is de hoofdstad van Californië en de zetel van de gouverneur.