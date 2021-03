Kraantje Pappie voelt zich ongemakkelijk door Maan

The Streamers is ’de enige band ter wereld die nooit live zal optreden ten overstaan van publiek’, zo luidt de omschrijving van de band die is opgericht door Kraantje Pappie en Guus Meeuwis. „Wij waren op zoek naar de verborgen talenten van de artiesten”, aldus de 34-jarige Kraantje. „Aan ’goed’ is in Nederland geen gebrek, dus dan kan je bezig blijven. Maar je moet wel een bepaald gevoel met je meebrengen. Je moet erbij passen, want dan kan je samen magie creëren. Maan laat mij bijvoorbeeld altijd zingen, en dat vind ik vreselijk ongemakkelijk. Zij gooit mij echt in het diepe, maar dat is tof.”

Hoewel de band nu al flink wat leden telt, hebben Kraan en Maan nog zeker wat artiesten op het oog. „Ik zou wel heel graag nog een keer met The Opposites het podium delen”, zegt Kraan. „En ik vind Frenna heel tof.” Volgens Maan zouden ’de papa’s’ van Bløf heel goed bij het clubje passen. Terwijl de zangeres hard nadenkt over een volgende artiest, heeft Kraan nog wel een idee. „Mijn grote wens is een duet tussen Marcel Veenendaal van DI-RECT en Maan.” Daar kan Maan het alleen maar mee eens zijn: „Oeh, I love it.”

Het publiek kan zaterdag ondanks dat het een livestream is, wel een ’echte show als vanouds’ verwachten. „We zijn al heel lang aan het oefenen”, legt Kraan uit. „Ik ben er hartstikke druk mee, ik heb vandaag al vier keer opgedrukt.” Er is bovendien eigen merchandise, vult Maan hem aan. „Die is helemaal ontworpen door Kraan. We pakken het echt best groots aan allemaal.” Of Maan nog bij The Streamers blijft na de coronacrisis, weet de zangeres nog niet. „Wellicht als het een heel groot succes wordt. Er zijn heel veel ideeën en een hoop wilskracht. Wat mij betreft houden we het niet bij één keertje.”