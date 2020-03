Actie Zondag met Lubach levert Rode Kruis al ruim 250.000 euro op

In plaats van een T-shirt met de tekst „Ik.geloof.in.jou.en.mij”, waarmee Rumag onder andere geld ophaalde voor het goede doel, maakte Lubach een shirt met „Ik,geloof,in,jou,en,mij”, om het bedrijf op de hak te nemen. Die ludieke actie pakt goed uit, want met meer dan tienduizend verkochte shirts ontvangt het Rode Kruis een bedrag van 160.000 euro. Daarnaast is er via Lubag.nl nog eens 92.000 euro aan losse donaties binnengekomen.

De presentator reageert verheugd op de gulle donaties: „Yes!” Rumag, bekend van de grappig bedoelde teksten met punten tussen elk woord, ontkende maandag het winst maken op de benefietactie en liet weten te zijn geschrokken van de beschuldigingen.