Laatste aflevering Oogappels zit vol cliffhangers

De serie wordt geprezen omdat het net als bij De luizenmoeder de faalbaarheid en twijfel van ouders in beeld brengt. Alleen vindt dat nu niet meer plaats op het schoolplein, maar zijn we in de onnavolgbare puberfase beland.

Regisseur Will Koopman brengt zaken in beeld die doorgaans lastig te bespreken zijn: depressie bij pubers (Lieke), een slecht lopende relatie en het effect daarvan op kinderen in huis (Erik en Merel) en agressie tegen (vermeende) homoseksualiteit (Chris).

De laatste aflevering van het tweede seizoen vanavond zit zo vol cliffhangers, dat het schreeuwt om een derde seizoen. Wie raakt er betrokken bij het ongeluk na het feest van Carola en Marcel? Durft Erik de stap te zetten om weg te gaan bij Merel en wat gebeurt er met de onverwachte zwangerschap van vlogster Fabie, die al twee grote pubers in huis heeft?

Fanatieke kijkers zien de serie dit jaar graag bekroond met een tv-prijs. Al was het alleen al voor advocate Merel, vertolkt door actrice Malou Gorter. Merel zeult rond met de as van haar moeder, drukt haar snor in het huishouden, valt regelmatig tegen alles en iedereen uit en heeft geen oor voor de problemen van haar man. Terwijl ze haar opvliegers de baas probeert te zijn, dealt ze op geheel eigen wijze met de puberproblematiek in haar samengestelde gezin en dat levert heerlijke televisie op.

Ook Ramsey Nasr is als haar bewonderingswaardige echtgenoot Erik op dreef.

Hij speelt een thuisblijfvader die als een sul zijn sterke vrouw op haar wenken bedient en moet accepteren dat daar nog geen bedankje afkan.