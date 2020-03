’Engelser kan het niet’

Lu Shakespeare (Jo Joyner, l.) en Frank Hathaway (Mark Benton) vormen een opmerkelijk detectiveduo. Ⓒ Foto BBC

To be or not to be. Op het goede spoor dan. Dat is de kwestie in Shakespeare & Hathaway, de Britse misdaadserie met Jo Joyner en Mark Benton als het zeer onwaarschijnlijk privédetectiveduo Frank Hathaway en Luella Shakespeare. Vanavond gaat het derde seizoen van start op BBC First dat zich opnieuw afspeelt tegen de achtergrond van Stratford-upon-Avon.