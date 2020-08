Dwayne ’The Rock’ Johnson is weer best betaalde acteur

De 48-jarige Dwayne Johnson harkte flink wat dollars binnen met de Netflix-film Red Notice, die nog moet verschijnen. Ook dankzij projecten buiten het acteren om zag hij zijn bankrekening groeien. Zo verdiende hij ook dit jaar goed aan een samenwerking met ondergoedmerk Under Armour.

Dwayne’s Red Notice collega Ryan Reynolds is de tweede best betaalde acteur van het afgelopen jaar. Hij verdiende 71,5 miljoen dollar. De derde plek is voor Mark Wahlberg met 58 miljoen dollar. Ben Affleck, Vin Diesel, Akshay Kumar, Lin-Manuel Miranda, Will Smith, Adam Sandler en Jackie Chan vullen de top 10 aan.

De lijst van tien best betaalde actrices wordt volgende maand gepubliceerd. Vorig jaar stond Scarlett Johansson voor de tweede keer bovenaan. Hoewel de actrice toen een riante 56 miljoen dollar had verdiend, was dat een stuk minder dan de 89,4 miljoen dollar die Dwayne destijds kreeg.