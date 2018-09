Column Evert Santegoeds: Strikt Privé 

Zo troffen we FRANS DUIJTS op de camping in Kroatië, waar hij verslaggever EDWIN BREDIUS en fotograaf ALBERT DEN ISEGER hartelijk ontving, en namen we een verboden kijkje bij de KONINKLIJKE FAMILIE in Griekenland. Daar hebben KONING WILLEM-ALEXANDER en KONINGIN MÁXIMA van hun enorme vakantiehuis niets minder dan een nieuw FORT ORANJE gemaakt. Het zijn de eisen van de rare tijd waarin we leven, maar het geeft een hoop gedoe… op een plek waar zij maar nauwelijks tijd doorbrengen!

In eigen land moet HUMBERTO TAN vrezen voor zijn baan, nu BEAU VAN ERVEN DORENS alle handen op elkaar krijgt met zijn presentatie van RTL Summer Night. De zender zal Humberto niet direct aan de kant zetten, maar het is duidelijk dat zijn maar voortdurende privésores een deuk in zijn glanzende imago hebben geslagen.

Op pagina 76 begint onze ZOMERSERIE over ’t Gooi. Daarin onthult Gooische Vrouw BETTY DE GROOT in zes delen de geheimen van dit tot de verbeelding sprekende miljonairsreservaat. Deze week deel één: Zo wórd je een Gooische Vrouw, en dit kóst het!

Weekblad Privé is ook te downloaden via de Privé-app voor de iPad

En voor Android (via Google Play)