Bookmakers nog niet onder de indruk van ESF-lied Grow

Macrooy begon woensdagochtend op de negentiende plek van de lijst van 41 deelnemers. De zanger kroop in de loop van de dag langzaam omhoog naar de zestiende plaats. Zijn winkans steeg van 1 naar 2 procent.

Duncan Laurence deed het een jaar geleden beter bij de wedkantoren. De winnaar van het Eurovisie Songfestival 2019 steeg kort na het verschijnen van Arcade van de zesde naar de derde plaats. In de weken in aanloop naar het Eurovisie Songfestival was Laurence topfavoriet van de bookmakers en voerde hij de lijst tot aan de grote finale aan.

Winkans

Volgens de bookmakers maakt IJsland op dit moment de meeste kans om te winnen. Daarna volgen Litouwen en Rusland.

Nog niet alle landen hebben bekendgemaakt welke act of welk nummer ze in mei naar Rotterdam sturen. Maandag is de deadline en moeten alle deelnemers en hun liedje zijn gekozen.