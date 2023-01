Premium Het beste van De Telegraaf

Scheetjes weer bij elkaar? ’Diep in hun hart houden ze nog steeds van elkaar’

Door Edwin Bredius Kopieer naar clipboard

De wonderen zijn de wereld niet uit. Na een periode vol ruzie en verwijten komt het misschien toch weer goed met ’De Scheetjes’. Ⓒ AvroTros

Emmers met modder gooiden ze naar elkaar, over en weer, en een vechtscheiding kon dan ook niet uitblijven. Maar nu de storm is overgewaaid, en ze allebei weer single zijn, zou het zomaar eens kunnen dat Karin van Scheijndel (54) en Hans ten Böhmer (54) – beter bekend als ’De Scheetjes’ uit tv-hit Ik vertrek – het tóch weer met elkaar gaan proberen. „Diep in hun hart houden ze nog steeds van elkaar.”