Mart Hoogkamer in tv-special op zoek naar het nieuwe voetbalvolkslied

Nu de WK-koorts weer stijgt is het de hoogste tijd voor een nieuwe Oranje-hit. Van Viva Hollandia tot Wij houden van Oranje: grote voetbaltoernooien en muziek gaan hand in hand. En nu is de beurt aan Mart Hoogkamer het volgende voetbalvolkslied te gaan zingen. Wélk lied dat is, is echter nog niet bekend.

Voor I Want Your Song - de zoektocht naar het nieuwe voetbalvolkslied hebben zes songwriters een Oranje-lied geschreven. In de studio pitchen ze hun lied één voor één aan Mart Hoogkamer en het publiek. De kijkers en fans in de studio kunnen stemmen op hun favoriete lied, maar Mart neemt uiteindelijk zélf de beslissing welk nummer het WK-lied gaat zijn.

De show wordt uitgezonden op zaterdag 29 oktober. Het winnende nummer zal officieel worden goedgekeurd door de KNVB. De maandag na de uitzending volgt de lancering van het winnende nummer op Radio 538.