Prins Charles geeft update over gezondheid vader Philip

Het is nog altijd niet geheel duidelijk wat de Britse prins Philip (98) precies mankeert, maar volgens zijn zoon Charles wordt hij goed verzorgd. De troonopvolger ging maandag even langs in het ziekenhuis en deelde ’s middags tijdens zijn bezoek aan overstroomde gebieden in South Yorkshire volgens Hello! Magazine een update over de toestand van zijn vader.