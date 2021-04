'Ouders Catherine ook bij begrafenis Philip'

De ouders van de 39-jarige Catherine, Carol en Michael Middleton, zijn bij de uitvaart aanwezig om hun schoonzoon te steunen. William en zijn schoonouders hebben een hele sterke band. Ook na het interview dat Harry en Meghan aan Oprah Winfrey gaven, zou hij veel steun aan hen hebben gehad.

Het interview, waarin Harry en Meghan een boekje opendoen over de Britse koninklijke familie, zou William "gebroken" hebben achtergelaten. Volgens Page Six zou de begrafenis de eerste keer in een jaar zijn dat William en zijn broer Harry elkaar weer zien.