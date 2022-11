Premium Het beste van De Telegraaf

Na haar verdriet over kinderloosheid Jennifer Aniston: ’Het is nu tijd voor een nieuwe liefde’

In ’Friends’ maakte Jennifer Aniston (rechtsonder) jarenlang furore. Ⓒ ANP/HH

Jennifer Aniston geeft voor het eerst openheid over haar lange vergeefse strijd om moeder te worden. Jarenlang probeerde ze zwanger te raken via ivf, maar steeds werd haar hoop de grond in geboord... Nu, op haar 53e, is ze eindelijk in het reine met zichzelf en klaar voor een nieuwe liefde.