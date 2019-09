Wendy en Erland hebben de liefde weer gevonden

Wendy deelt vandaag op Instagram een serie foto’s van hun trouwdag, waarbij ze schrijft: „Vandaag zijn we bijna twaalf jaar samen en voor het ’echie’ vijf jaar getrouwd. In voor en tegenspoed. Liefste. Bedankt voor je unieke zijn en je onvoorwaardelijke liefde voor mij. Wát een man ben jij. Lucky me. Love you, baby.”

Nadat Privé in januari onthulde dat hun huwelijk in zwaar weer was geraakt, deed Wendy twee maanden geleden in haar eigen blad een boekje open over haar huwelijksperikelen met Erland. „Het is een rare tijd geweest, er is zoveel gezegd, zoveel geschreven. Nu merk ik dat de tijd heelt, dat alles goed komt, tot rust komt, zowel in werk als privé.”

„Het klopt helaas dat ons huwelijk de afgelopen periode wat in zwaar weer is geraakt”, bevestigde het stel destijds gezamenlijk. „Ondanks dat gaan we gelukkig op een goede en positieve manier met elkaar om. Zowel in het belang van ons gezin maar ook vanwege de liefde en het respect die we nog steeds voor elkaar voelen. Hoewel we verder niet op geruchten zullen ingaan, kunnen we wel laten weten dat Erland ook nog steeds in Nigtevecht woont, maar gezien de situatie af en toe in zijn kantoor annex studio in Amsterdam logeert omdat hij daar ook werkt.”