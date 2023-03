Premium Het beste van De Telegraaf

'Harry was veel minder rijk dan Meghan hoopte'

Volgens royaltykenner Tom Bower dacht Meghan dat ze ’misschien wel een miljardair’ aan de haak had geslagen. Dat was dan toch wel even slikken toen ze met Harry de financiën doornam. Ⓒ Netflix

Nadat ze haar jawoord had gegeven aan prins Harry moet hertogin Meghan in totale paniek zijn geraakt toen zij ontdekte dat haar echtgenoot ’minder vermogend was dan ze dacht’. Als zoon en erfgenaam van prinses Diana beschikte hij weliswaar over miljoenen, maar volgens de voormalige actrice was dat lang niet voldoende om hun Amerikaanse droom te bekostigen...