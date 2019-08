Aaron Carter eist straatverbod ex-vriendin

Volgens documenten die The Blast in handen heeft, beweert Aaron dat zijn ex hem op 30 juli fysiek heeft aangevallen. „Ze sloeg me in mijn gezicht en duwde me hardhandig opzij. Daarna dreigde ze me meerdere keren te steken en daarbij draagt ze altijd een mes bij zich.”

De zanger en broer van Backstreet Boy Nick Carter zegt dat hij een dikke bult op zijn gezicht heeft overgehouden aan het incident. Lina zou gedurende hun relatie ook vaak agressief zijn geweest.

Valentina moet voorlopig op ten minste honderd meter afstand blijven van Carter. Een definitieve uitspraak in de zaak staat gepland voor 3 september.

