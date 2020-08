Lady Victoria: Epstein kon Andrew gemakkelijk inpalmen

De lady meent dat Jeffrey het een fijn idee vond vrienden te zijn met de zoon van koningin Elizabeth. Andrew zou een ’gemakkelijk doelwit’ voor hem zijn: „Prins Andrew had net de scheiding achter de rug en daar kwam deze Amerikaanse miljardair die hem de hele wereld wel wilde overvliegen en introduceren bij nieuwe mensen. Het was mogelijk een mooie vorm van escapisme voor hem.”

Zelf denkt ze vanwege haar leeftijd - destijds 23 - ontsnapt te zijn aan de vermeende misbruikpraktijken van Epstein. De nu 43-jarige Victoria had twintig jaar geleden een date met Andrew. Van een romance kwam het niet, maar ze werd daarna benaderd door Ghislaine Maxwell en verkeerde al snel in de binnenste kringen van de invloedrijke vrienden. Zo was ze, vertelde ze, in 2000 bij een diner in Londen met Andrew en Epstein én met Donald Trump en Bill Clinton.

Toen ze later alle verhalen over Epstein en zijn vermeende misbruik van talloze jonge meisjes las, was ze geschokt. „De rillingen lopen over je rug. Ik had het kunnen zijn - al was ik misschien te oud. Het is een enge gedachte.”