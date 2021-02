Jennifer Lopez en Alex Rodriguez vieren 'jubileummaand'

„Februari is onze speciale maand”, aldus de 51-jarige zangeres. Zo sloeg de vonk tussen de twee over op 1 februari 2017 en was hun eerste date twee dagen later. „En sindsdien is er geen dag geweest dat we niet samen waren of elkaar spraken. Je blijft me aan het lachen maken.”

Jennifer is dol op de humor van haar verloofde. „En hoe je altijd elke ruimte die je binnenkomt een meer plezierige maakt. Ik hou van je en alles wat je voor me en met me doet.”

De zangeres werd door Alex zondag wel verrast met een grote bos rode rozen en ballonnen. „Ik krijg hier een glimlach van op mijn gezicht”, reageert ze in een video.