Controleert Kanye West garderobe van Bianca Censori? ’Ze ziet er ellendig uit’

Dat Kanye West (46) zijn partner graag een volledig nieuwe look aanmeet, mag geen verrassing meer zijn. Zo werd de garderobe van ex Kim Kardashian (42) in het verleden al flink onder handen genomen. Ook de stijl van zijn nieuwe liefde, Bianca Censori (28), is de afgelopen maanden drastisch veranderd. Maar of Bianca zelf blij is met haar transformatie, valt te betwijfelen...

Ⓒ Getty Images