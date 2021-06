Politie Curaçao bevestigt arrestatie rapper Josylvio op vliegveld

De Curaçaose politie meldt echter dat Josylvio wegens belediging en het verstoren van de openbare orde is aangehouden. Wel werd na aankomst op Curaçao hem de toegang tot het eiland geweigerd, omdat zijn reispapieren niet in orde waren. Of dat de PCR-test betreft, wil de politie niet zeggen.

De politie zegt dat hij na de toegangsweigering ’erg onbeschoft’ werd tegen personeel op de luchthaven. Hij uitte bedreigingen en zorgde zo voor een verstoring van de openbare orde. De rapper is na zijn aanhouding voorgeleid aan een officier van justitie. Het onderzoek is nog gaande, zo meldt de politie. Onduidelijk is of Josylvio nog vast zit.

Verklaring management

Het management van Josylvio heeft donderdagavond inmiddels op Instagram een statement gedeeld. Hierin stellen zij dat de woordenwisseling was ontstaan, nadat zijn reisdocumenten niet in orde bleken. Volgens hen kwam dat, omdat er door een administratieve fout zijn paspoort als gestolen vermeld stond. De koninklijke marechaussee zou naar verluidt de juiste documentatie naar de Antilliaanse ambassade sturen, maar bij aankomst op het vliegveld zou dit nog niet verwerkt zijn.

Hierdoor had Josylvio eigenlijk rechtsomkeert naar Nederland moeten maken volgens de Antilliaanse autoriteiten. „Er ontstond helaas een woordenwisseling tussen Josylvio en lokale agenten, waarvan uiteindelijk een agent tot fysiek geweld is overgegaan. Vervolgens werd Josylvio op de grond gehouden en vast geboeid, waarna hij een nacht in de cel moest doorbrengen.”

„Josylvio kreeg op Hato Airport (CUR) niet de kans om het verhaal over zijn paspoort op te helderen, terwijl hij wel in zijn recht stond”, aldus het management.