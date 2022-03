Premium Het beste van De Telegraaf

’Liefdes-lockdown’ voor Simon Cowell: zo bereidt hij zich voor op grote dag

Door Wimke van der Vaart Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Als je dan eindelijk de liefde van je leven hebt gevonden en je hebt haar op een romantische vakantie in Barbados ten huwelijk gevraagd rond kerst, dan is een bruiloft niet ver weg. Muziekmagnaat Simon Cowell en zijn verloofde Lauren Silverman zouden volgens insiders dan ook druk bezig zijn om hun grote trouwdag(en) te plannen. Dat het gevreesde tv-jurylid en zijn vrouw daarbij niet over één nacht ijs gaan, bewijst wel de tijd die ze ervoor nemen: drie maanden lang trekken ze zich terug in Simons luxe villa in kuststad Malibu!