Nederlandse muziek bij beroemde stomme film Faust weer te horen

Willem Breuker Ⓒ ANP

Het Nieuw Kollektief speelt de komende weken drie maal in Amsterdam de muziek die de Nederlandse componist Willem Breuker in de jaren negentig maakte voor de beroemde expressionistische film Faust van de Duitse regisseur Friedrich Murnau uit 1926. De compositie wordt tijdens de vertoning van de film uitgevoerd, tweemaal in de open lucht en op 30 september in Paradiso.