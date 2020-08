Zo heet het nieuwe programma van Renze Klamer en Fidan Ekiz

De Vooravond is de nieuwe dagelijkse talkshow van BNNVARA. Fidan Ekiz en Renze Klamer ontvangen actuele gasten uit de politiek, sport, muziek, cultuur en entertainment en voeren het gesprek van de dag. Maandagavond deelde De Vooravond een teaser van het programma in de stijl van First Dates. Ook Matthijs van Nieuwkerk heeft een kleine rol in het filmpje:

Het nieuwe programma is vanaf 31 augustus dagelijks te zien op NPO 1 tussen 19.00 en 20.00 uur, het oude tijdslot van DWDD.